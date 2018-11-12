Калифорния: пожары несут смерть, но взять их под контроль не удается

В Калифорнии свыше трех десятков человек погибли в пламени бушующих пожаров, которые не удается взять под контроль. Ряд населенных пунктов, как, к примеру, город Парадайз, расположенный на севере штата, выгорел полностью.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шерифа округа. Там же, в Парадайз были обнаружены тела по меньшей мере шести жертв. Кроме этого, как информируют власти, остается неизвестной судьба 228 человек.