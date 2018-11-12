Четвертая подряд победа "Трэйл Блэйзерс". В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Портленд" обыграл на своей площадке "Бостон Селтикс" со счетом 100-94.
Четвертая победа "Портленда"
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Четвертая победа "Портленда"
Самым результативным игроком у хозяев стал Дэмиан Лиллард. В его активе 19 очков и 12 подборов. Еще 18 очков и 17 перехватов у Юсуфа Нуркича.
В составе гостей отличился Джейсон Тейтум. В копилке легкого форварда 27 очков.
Кайри Ирвинг, который пропустил предыдущий матч своей команды против "Юты" из-за смерти дедушки, принес "Бостону" 21 очко. Их для победы "кельтам" не хватило: это их четвертый проигрыш в пяти последних играх.
Подопечные Терри Стоттса занимают, таким образом, 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Бостон" - шестой на востоке.