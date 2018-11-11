Тысячи марсельцев вышли на акцию протеста после обрушения жилых домов

Массовой акцией протеста обернулось шествие в память о жертвах обрушения двух жилых домов в Марселе. По оценкам полиции, в ней приняли участие около 8 тысяч человек. Они прошли по центру города к мэрии с требованием отставки главы городской администрации Жана-Клода Годена. Люди скандировали: «Годен убийца», «Годена в тюрьму». Они обвиняют мэрию в игнорировании жалоб жильцов ветхих домов.