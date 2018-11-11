Массовой акцией протеста обернулось шествие в память о жертвах обрушения двух жилых домов в Марселе. По оценкам полиции, в ней приняли участие около 8 тысяч человек. Они прошли по центру города к мэрии с требованием отставки главы городской администрации Жана-Клода Годена. Люди скандировали: «Годен убийца», «Годена в тюрьму». Они обвиняют мэрию в игнорировании жалоб жильцов ветхих домов.
Тысячи марсельцев вышли на акцию протеста после обрушения жилых домов
Тысячи марсельцев вышли на акцию протеста после обрушения жилых домов
Сам Годен эти претензии отвергает. По его словам, администрация уже давно проводит программу обновления жилого фонда в Марселе.
Два здания обрушились в центре города в понедельник. Под завалами были найдены тела восьми погибших. Участники акции говорили, что жильцы таких же старых домов всерьёз опасаются повторения катастрофы. «Дети отказываются идти в школу, потому что боятся за маму, которая осталась дома, люди охвачены ужасом в своих грязных и сырых квартирах», — приводит «Франс-Пресс» слова одной из активисток. Агентство отмечает, что, согласно отчёту 2015 г., в ненадлежащих условиях в Марселе живут не менее 100 тысяч человек.