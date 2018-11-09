Кому на Руси сидеть хорошо: Цеповязу грозят наказанием за застолье

В центре внимания на этой неделе Вячеслав Цеповяз, один из лидеров Кущёвской группировки, на счету которой множество преступлений, в том числе массовое убийство в станице Кущёвская. Осуждённый за убийства, грабежи и изнасилования в колонии строгого режима ест шашлыки, крабов и икру. Что же это: исключительный случай или обычное явление?

Станица Кущевская стала печально известна все России осенью 2010 после убийства 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. В ходе расследования было объявлено о существовании преступной группировки, которая контролировала этот район.

Вячеслав Цеповяз как один из лидеров ОПГ был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по делу о многочисленных тяжких преступлениях, в том числе об убийствах, изнасилованиях и грабежах. Правда, по данным следствия, он не был среди тех, кто непосредственно убивал семью и гостей фермера Аметова.

Спустя 8 лет выясняется, что и за решёткой Цеповяз не лишён возможности закусывать красную икру крабовым мясом. Многие в этой связи вспомнили о показаниях о массовом убийстве, которые давал лидер группировки Сергей Цапок.

В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили подлинность фотографий, рассказали, что они были сделаны ещё в 2015 году, были проведены проверки и все виновные в несоблюдении режима были наказаны. Только вот богатый стол за решёткой нарушением не является — и шашлык, и икру можно заказать через интернет-магазин, - объяснял замглавы ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу». А вот использование смартфона в исправительных учреждениях — это уже наказуемо.

Антон Красовский напоминает в этой связи о скандале с пытками в системе ФСИН и с другими историями об агрессии и жестокости, после которых точно так же говорили о смартфонах, оказавшихся не в том месте.

Я вот перечитал эти показания Цеповяза. И правда не понимаю. Я никогда не смогу этого понять. Вот ты убиваешь кучу... Publiée par Anton Krasovsky sur Mercredi 7 novembre 2018

Владимир Соловьёв в связи с этой историей напоминает о том, как много россиян выступает за возвращение смертной казни для осуждённых. По мнению журналиста, вся эта история — ещё один повод поднять вопрос о высшей мере наказания.

В свою очередь, адвокат Константин Добрынин даёт правовую оценку произошедшему и не принимает объяснения ФСИН. По словам Добрынина, речь идёт о серьёзных нарушениях со стороны служащих ФСИН:

Итак, я корректно сформулирую накопившиеся вопросы, вызывающие непонимание не только у обычных граждан, но даже и у... Publiée par Konstantin Dobrynin sur Jeudi 8 novembre 2018

Правозащитники тем временем напоминают, что ситуация в тюрьмам и колониях отражает в целом происходящее в стране. Так что удивляться не приходится?

Неэтично процитирую сам себя. «Понимаете, это такой срез общества. Сидит в колонии 2000 человек. Из них, скажем, 1980... Publiée par Алексей Федяров sur Mercredi 7 novembre 2018