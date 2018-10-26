Cube: "Гонка вооружений" и "свободомыслие" Сенцова

Добро пожаловать в "Куб". Здесь мы рассказываем о том, как соцсети реагируют на самые важные и обсуждаемые события недели.

"Еще один шаг к новой гонке ядерных вооружений"

Намерение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности – что это? Реакция на действия России, которая, по версии Вашингтона, нарушила условия документа? Или доказательство стремления Соединенных Штатов ввязаться в новую гонку вооружений? Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что США будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока другие страны не одумаются. Американский президент убежден, что его страна давно уже должна была выйти из договора в ответ на нарушения со стороны России.

Но далеко не все согласны с позицией Белого дома. Сенатор-республиканец Рэнд Пол уверен, что решение Трампа подрывает работу, которую вели обе стороны со времен Рональда Рейгана. По его мнению, решать любую проблему нужно в рамках договора.

С сенатором согласен и эксперт в области ядерной политики Джо Чиринчоне. Он пишет, что выход из договора станет еще одним шагом, который вернет мир к мышлению "холодной войны" и к новой гонке ядерных вооружений.

На этой неделе в России побывал помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. И, как написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, на все вопросы о возможности сохранить договор американский политик отвечал отрицательно.

Принятое Трампом решение может очень дорого стоить России, считает Григорий Явлинский. По его мнению, спровоцированное российским президентом военное соперничество потребует колоссальных затрат, а экономика России значительно уступает экономике стран НАТО.

Политзаключенный или террорист?

Одни его называют политзаключенным, другие – террористом. В этот четверг режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли", которую вручает Европейский парламент. Реакция пользователей соцсетей на это событие была крайне неоднозначной, но все же можно было проследить определенную тенденцию.

Многие из тех, кто оставлял твиты на русском языке, были удивлены этим выбором и называли Сенцова преступником.

Сахаров был правозащитник, к нему можно по разному относиться, НО он был выдающейся личностью и никогда не был террористом! А Сенцов - террорист, и присуждение ему этой премии говорит о ее никчемности! — Василий (@Vasiliy19510723) October 25, 2018

А вот пользователи, писавшие посты на украинском, как правило поддерживали выбор Европарламента.

Были, конечно, и те, кто отреагировал на решение Европарламента с иронией.

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