Макрон завершил "тур памяти" в компании Мэй

Перед тем, как вернуться в Париж, он встретился здесь с премьер-министром Великобритании. Лидеры двух государств посетили одно из знаковых мест Первой мировой - мемориальный комплекс в Тьепвале. Макрон и Мэй возложили венок к могиде Неизвестного британского солдата, павшего в сражении при Альбере, которое было частью Битвы на Сомме - одной из крупнейших в той войне.