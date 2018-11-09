Общением с согражданами в Альбере - коммуне на севере Франции завершил свой недельный "тур памяти" президент Эммануэль Макрон.
Макрон завершил "тур памяти" в компании Мэй
Макрон завершил "тур памяти" в компании Мэй
Перед тем, как вернуться в Париж, он встретился здесь с премьер-министром Великобритании. Лидеры двух государств посетили одно из знаковых мест Первой мировой - мемориальный комплекс в Тьепвале. Макрон и Мэй возложили венок к могиде Неизвестного британского солдата, павшего в сражении при Альбере, которое было частью Битвы на Сомме - одной из крупнейших в той войне.
После рабочего обеда, в ходе которого стороны обсудили сегодняшнюю ситуацию с "брекситом", президент Французской республики вылетел в Париж. Вечером в пятницу сюда прилетел Дональд Трамп. Он, как и 60 других глав государств и правительств, примет участие в праздновании 11 ноября столетия окончания Первой мировой войны на площади Согласия. Среди приглашенных также канцлер Германии и президент России.