В Камеруне освобождены все 78 детей и водитель, взятые в заложники во франкоязычной школе неизвестными вооружёнными людьми. Об этом сообщил священник Самуэль Фонки, ведущий переговоры с захватчиками.
Дети, захваченные в заложники, освобождены
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Дети, захваченные в заложники, освобождены
В то же время, по его словам, боевики всё еще удерживают директора школы и одного учителя. Захват заложников произошёл в городе Баменда, в англоязычном Северо-Западном регионе Камеруна.
Власти обвинили в организации захвата сепаратистскую группировку "Силы обороны Амбазонии", которая ведёт вооружённую борьбу за отделение англоязычных районов от преимущественно франкоязычного Камеруна и выступает против обучение на французском языке. В самой группировке отрицают свою причастность к нападению.