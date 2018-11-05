В Камеруне неизвестные похитили около 80 человек. В понедельник утром вооружённые люди ворвались в спальное помещение колледжа и увезли в неизвестном направлении 79 школьников и двух служащих. Власти заявляют, что делают всё возможное, чтобы разыскать похищенных.
Камерун: похищены школьники
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Камерун: похищены школьники
Инцидент произошёл в городе Баменда на северо-западе страны, где проживает англоязычное меньшинство, среди которого сильны сепаратистские настроения. Сепаратисты выступают против президента страны Поля Бийя, который занимает этот пост с 1982 года, а месяц назад вновь был переизбран, получив более 70% голосов.