Америка выбирает

Размер текста Aa Aa

В течение ночи по европейскому времени будут приходить результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Их называют историческими, и подтверждением тому — весьма высокая по американским меркам явка. Выборы, проходящие посередине президентского срока, всегда считаются вотумом доверия политике главы государства, а в случае Дональда Трампа предвыборные кампании отличались особой остротой:

«Я думаю, что проголосовал бы, даже если бы не Трамп был президентом. Но нынешний политически климат явно заставляет больше людей приходить на избирательные участки».