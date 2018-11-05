Меньше суток остаётся до начала голосования на промежуточных выборах в США. Гражданам предстоит переизбрать треть сенаторов и всю Палату представителей. Наблюдатели ожидают очень высокую явку, поскольку рассматривают выборы как оценку экономической и социальной политики президента Дональда Трампа. Он прямо сообщил избирателям, о чём именно, по его мнению, идёт речь:
Борьба до последней минуты
Борьба до последней минуты
«Вы готовы голосовать во вторник? Не забудьте. Если хотите больше караванов и больше преступности, голосуйте за демократов. Если хотите крепкие границы и безопасную жизнь, голосуйте за республиканцев».
Демократы выбрали своим рупором экс-президента Барака Обаму — первого темнокожего хозяина Белого дома. По мнению оппозиции, именно Обама олицетворяет всё то, против чего борется Трамп:
«Некоторые принимают как должное то, что мы достигли больших успехов, определённого прогресса — конечно, к женщинам относятся с уважением, людей не судят только по их фамилиям и по цвету кожи. Но внезапно люди пробуждаются и понимают, что само по себе это не гарантировано, за это нужно бороться. Нужно не свистеть, а голосовать», — заявил экс-президент.
Согласно прогнозам, у демократов есть все шансы получить большинство в нижней палате. Однако многие штаты считаются «неопределившимися», а поскольку такого понятия, как «день тишины», в США нет, борьба продолжится до последней минуты.