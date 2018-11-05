В Греции всё есть... и даже вино

В Греции всё есть... в том числе и вино!

Ведь именно эта страна была самым известным производителем, если не родоначальником виноделия со времен Древнего мира и имеет тысячелетнюю историю.

Но в последствии греческую винодельную индустрию обошли ее западные соседи, такие как Франция и Италия.

Новейшая история греческих вин начинает свое свое летоисчисление с 2008 года, когда страну охватил финансовый кризис. Чтобы выжить греческим виноделам пришлось обращаться на запад.

"Финансовый кризис послужил определенным стимулом для нас, мы вышли на западный рынок. И мы заметили, что в последние несколько лет интерес к греческому вину снова появился. Причина - в аутентичности напитка, имеющего свои корни в Античности", - говорит винодел в третьем поколении Василис Папагианнакос.

Финансовый кризис - это лучшее, что случилось с греческой винной индустрией, считает Никос Манесис - председатель престижной винной премии Decanter World Wine Awards в стране.

"Вместе с кризисом рухнул и винный бизнес в стране. Производители стали искать альтернативу за рубежом. Они изменили упаковку, сбросили цены, они осознали, что конкуренция на мировом рынке - жесточайшая. И греческие виноделы стали много путешествовать, представляя свой продукт, тем самым став намного более космополитичными и открытыми для иностранного рынка", - заявляет Манесис.

Но все это было бы невозможно, если бы у греческих вин не было бы своего покупателя.

"В Индии греческое вино купить нельзя, его просто нет на прилавках, даже в отелях. Когда вы говорите о вине, первые ассоциации возникают скорее с Францией и Италией, нежели с Грецией. И мы очень рады, что приехали сюда. Вкус действительно отличается от того, что мы пробовали до этого в Европе", - говорит турист их Индии.

По данным Международной винной организации, Греция занимает 17-е место среди стран-производителей вина в мире и производит около 2,5 миллионов гектолитров вина ежегодно.