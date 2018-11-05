От Терезы Мэй требуют соблюдения прав

В Лондоне состоялась очередная акции протеста, связанная с выдохом Великобритании из состава ЕС. На этот раз ассоциации по защите прав граждан ЕС в Великобритании ("the3million") и британцев в ЕС ("British in Europe") организовали "живую цепь", в которой приняли участие сотни человек.

Николас Хэттон один из основателей ассоциации "the3million" ("Три миллиона"), говорит: "Мы уже два года беспокоимся о соблюдении наших прав, вот уже два года на переговорах по "брекситу" нас используют в качестве разменной монеты. Без соглашения между Евросоюзом и Великобританией в будущем у нас не будет никакой защиты".