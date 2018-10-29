Хэммонд: "брексит" завершит режим экономии

Эпоха экономии подходит к концу - так описал последний перед "брекситом" проект бюджета Великобритании министр финансов страны Филип Хэммонд, представляя его в парламенте. Он заверил, что упорство британского народа, наконец, окупится, и тяжелый повседневный труд принесет свои плоды. Обеспечить процветание рядовых соотечественников министр обещает за счет принятия серии новых, справедливых, по его словам, мер, в частности - введения налога на цифровые услуги.

Филип Хэммонд, министр финансов Великобритании: "Мы вводим налог на цифровые услуги в Великобритании. Это будет узконаправленный налог на доходы, полученные в Великобритании от специфических бизнес-моделей цифровых платформ. Он будет тщательно проработан, чтобы гарантировать, что его бремя ляжет на технологических гигантов, а не на наши небольшие стартапы. Налог на цифровые услуги будет выплачиваться только компаниями, которые являются прибыльными и которые генерируют не менее 500 миллионов фунтов стерлингов глобальной выручки в год".

До официального выхода Великобритании из Евросоюза остается всего несколько месяцев. По словам Хэммонда, представленный им проект бюджета строится на предположении о том, что Лондон и Брюссель согласуют "среднетиповую сделку по свободной торговле".

"Мы находимся на решающем этапе на наших переговорах в ЕС, ставки выше и быть не могут. Нельзя ошибаться. Мы должны не только защитить британские рабочие места, бизнес и обеспечить процветание Британии, но и собрать двойные дивиденды от этой сделки. Если экономические финансовые прогнозы существенно изменятся в течение года, я приму все возможные меры и, при необходимости, обновлю весенний доклад с учетом этих факторов", - сказал Филип Хэммонд.

Хэммонд рассчитывает, что Великобритании удастся заключить сделку с ЕС и таким образом избежать шокового периода для экономики, прогноз роста которой на будущий год повышен до 1,6%.