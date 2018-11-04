Эфиопский стайер Лелиса Десиса одержал победу среди мужчин на Нью-Йоркском марафоне. Он добежал до финиша за 2 часа 5 минут 59 секунд.
Победители Нью-Йоркского марафона
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Победители Нью-Йоркского марафона
Второе и третье место заняли соответственно эфиоп Шура Китата, который отстал от соотечественника всего на 2 секунды, и кениец Джеффри Камворор, прибежавший на 27 секунд позже.
Среди женщин первой прибежала кенийка Мэри Кейтани. Её результат – 2 часа 22 минуты 48 секунд.
Второй стала ее соотечественница Вививан Черуйот, которая прибежала позже на 3 минуты 14 секунд, а третьей – американка Шэлэйн Флэнаган, завершившая марафон с 20-секундным отставанием от серебряной призёрши.