"Звезды" нью-йоркского марафона

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В Нью-Йорке завершаются приготовления к ежегодному марафону. В этом году США на нем представляет внушительная делегация женщин: Шалан Флэнаган, ставшая победительницей в прошлом году, и победительница Бостонского марафона в этом году Дез Линден.

Среди участников-мужчин внимание приковано 43-летнему Бернарду Лагату: двукратный победителем чемпионата мира на дистанции 3000 метров и серебряный призер Олимпиады в Афинах на дистанции 1500 метров, он дебютирует в Нью-Йорке. Еще один фаворит - Абди Абдирахман, занявший третье место в 2016-м.