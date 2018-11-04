Ультраправый уклон

В Европарламенте нового созыва французские избиратели хотели бы видеть ультраправых. Об этом свидетельствует последний опрос Французского института общественного мнения.

По данным IFOP, 21 % опрошенных готовы проголосовать в мае за Национальное объединение Марин Ле Пен, тогда как движению президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" готовы отдать голоса лишь 19 % респондентов. Впервые, отмечают социологи, бывший "Национальный фронт" обошел центристское движение Макрона.

Если же к результату Ле Пен прибавить 7 % французов, готовых поддержать защитника национального суверенитета Николя Дюпон-Эньяна, а также по 1 % голосов, которыми могут заручиться на европейских выборах партии, выступающие за “фрексит”, а именно: движение "Патриоты" бывшего сторонника Ле Пен Флориана Филиппо и "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, то результат ультраправых может достичь 30 %, подчеркивают социологи.