Последний уикенд перед выборами

В США подходит к концу избирательная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс. Президент Дональд Трамп, который агитирует за республиканскую партию, и бывший глава государства, демократ Барак Обама продолжили заочную полемику по вопросам от здравоохранения до миграционного кризиса. Трамп был вынужден, в частности, ответить на критику его решения усилить военное присутствие на границе с Мексикой в ожидании каравана мигрантов из Центральной Америки: «Я не говорил стрелять. Не говорил. Но как они поступают с нами! Они попадут за решетку — надолго».