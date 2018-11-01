Президент США Дональд Трамп готов направить до 15 тысяч военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы не допустить прохода каравана мигрантов, который движется с территории Гондураса. Трамп также выразил обеспокоенность формированием еще одного каравана мигрантов в Сальвадоре. По мнению американского лидера, караваны несут угрозу безопасности США:
Трамп отправляет армию навстречу мигрантам
Трамп отправляет армию навстречу мигрантам
"Никто не войдёт [на территорию США], мы не разрешаем им входить. Посмотрите на то, что творилось в Мексике два дня назад, на неотёсанность людей, которые участвуют во втором караване. Да на самом деле и в первом. А теперь формируется еще один, в Сальвадоре. Мы подумываем о немедленном прекращении оказания помощи этим странам, потому что, честно говоря, они не делают ничего для американского народа".
Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство уже привело в готовность около 7 тысяч военных и отверг обвинения в организации предвыборной пиар-акции:
"Содействие, которое мы оказываем министерству внутренней безопасности, основано на запросе, который мы получили от федеральной таможенной и пограничной службы. Поэтому мы не занимаемся каким-то баловством".
Применение кадровой армии для охраны границы беспрецедентно в истории США. Ранее для оказания помощи таможенникам и пограничникам привлекалась только национальная гвардия, которая формируется из резервистов.