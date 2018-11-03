Минутой молчания почтили память Вичая Сриваддханапрабхи игроки и зрители футбольного матча 11-го тура чемпионата Англии "Кардифф" - "Лестер", он состоялся в Уэльсе в субботу.
Владельца "Лестера" похоронят в Бангкоке
Владельца "Лестера" похоронят в Бангкоке
Некоторые члены команды, которой владел разбившийся неделю назад тайский миллиардер, с трудом сдерживали слезы. Над трибуной "Лестера" болельщики натянули транспарант с его именем, а организаторы установили портрет погибшего. Фанаты в футболках с надписью "Босс" также почтили Сриваддханапрабхи его аплодисментами.
Между тем похороны Вичая Сриваддханапрабхи по буддийскому обряду начались в субботу в Бангкоке. На церемонии в одном из городских храмов присутствовали вице-премьер Таиланда и президент тайской футбольной ассоциации, члены семьи погибшего владельца клуба "Лестер-Сити".
Обряд продлится несколько дней, затем тело Вичая Сриваддханапрабхи будет храниться здесь в течение 100 дней до кремации.
После того, как в 2010 году тайский миллиардер приобрел клуб, выступавший во втором дивизионе чемпионата Англии "Лестер" пробился в Премьер-лигу.