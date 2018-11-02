Борьба за женский взгляд в США

В Нью-Йорке состоялось вручение премий Женского медиацентра. Среди лауреатов этого года — председатель Женской баскетбольной ассоциации Лиза Бордерс, режиссёр Абигэйл Дисней и телеведущая Мария Тереса Кумар. Актриса Джейн Фонда, соосновательница Женского медиацентра говорит о гендерном дисбалансе:

«Нелепо, что у нас преимущественно мужчины, белые мужчины ведут ток-шоу о проблемах, которые затрагивают женщин не в меньшей степени, чем мужчин. И мы переживаем эти проблемы иначе, и если никто не слышит нашу часть истории, то проигрывают все, в том числе мужчины».

Впрочем, положительные тенденции в этмо вопросе заметны, — рассказала актриса Кэтлин Тёрнер: «У нас так много женщин перед камерами, это умопомрачительно. Но мы всё ещё не участвуем в определении содержания новостей, программ и того, что рассказывают американскому народу».