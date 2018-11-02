Трамп обещает дать отпор мигрантам

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Президент США Дональд Трамп предостерёг латиноамериканских мигрантов от попыток незаконного пересечения границы страны. Выступая в четверг в Белом доме, он призвал их следовать легальной процедуре либо «возвращаться назад»: «В этот самый момент большие хорошо организованные караваны мигрантов двигаются к нашей южной границе. Некоторые говорят о вторжении, и это действительно напоминает вторжение, ведь они силовым путём пересекли мексиканскую границу. Вы сами видели два дня назад».

Между тем около 4000 беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора продолжили двигаться в северном направлении через Мексику. Вслед за ними в сторону США следует ещё несколько караванов из сотен людей.