Президент США Дональд Трамп предостерёг латиноамериканских мигрантов от попыток незаконного пересечения границы страны. Выступая в четверг в Белом доме, он призвал их следовать легальной процедуре либо «возвращаться назад»: «В этот самый момент большие хорошо организованные караваны мигрантов двигаются к нашей южной границе. Некоторые говорят о вторжении, и это действительно напоминает вторжение, ведь они силовым путём пересекли мексиканскую границу. Вы сами видели два дня назад».
Трамп обещает дать отпор мигрантам
Трамп обещает дать отпор мигрантам
Между тем около 4000 беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора продолжили двигаться в северном направлении через Мексику. Вслед за ними в сторону США следует ещё несколько караванов из сотен людей.
Американский президент заявил, что ни одна страна не должна позволять, чтобы её границы «брали штурмом», и пообещал направить 15 тысяч военнослужащих, чтобы дать отпор мигрантам. Ответственность за проблемы в миграционной политике он возложил на демократов, а мигрантов обвинил в распространении наркотиков: «Это огромная проблема, наркотики текут потоком и разрушают нашу молодежь, разрушают саму структуру общества. Проблема наркотиков никогда не стояла столь серьёзно, как сегодня. И, как я уже говорил, они попадают сюда, в основном, через южные границы».
Проблема миграции и защиты границ была одной из главных тем предвыборной кампании Трампа. 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.