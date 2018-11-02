Под парусом по "Дороге рома"

По "Дороге рома". Рекордное число шкиперов – 123 (среди которых 4 женщины) – стартуют в воскресенье из Сен-Мало во французской Бретани к белоснежному побережью карибского острова Гваделупа.

Трансатлантическая регата, повторяющая водный путь доставки рома от экзотических островов к столам французов, отличается минимальным количеством правил: среди которых количество шкиперов - он может быть только один. При этом гонка проходит в режиме "нон-стоп" – без заходов в порты и остановок.