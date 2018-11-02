Меркель покинет пост. Европа не будет переводить часы. Учения НАТО. Сильные дожди в Италии.

«После двух оглушительных проигрышей на региональных выборах, это начало конца целой эпохи.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила на этой неделе, что в декабре она не будет переизбираться в качестве председателя Христианско-демократической партии.

Этот пост она занимает с 2000 года.

Она также объявила, что ее нынешний четвертый срок в качестве канцлера крупнейшей экономики Европы станет последним.

Она не будет переизбираться на новый срок в 2021 году.

Здравствуйте и добро пожаловать в программу «О положении Союза», я Штефан Гробе их Брюсселя.

У нее было твердое чувство, что пришло время открыть новую главу, сказала Меркель.

Новую главу в собственной жизни, и в жизни немецкой и европейской политики.

Это не отставка, а попытка оставить политическую сцену организованным и достойным способом.

Реакция в Европе была несколько приглушенной – в конце концов, лидерам все равно придется считаться с “хромой уткой” Меркой еще три года.

Эммануэль Макрон, четвертый президент Франции, имеющий дело с Меркель, сказал следующее:

«Это ее решение, и я считаю, что оно вызывает уважение. У меня был шанс выразить свое восхищение и мою дружбу (...) Она столкнулась со многими вызовами - мигрантами и финансовым кризисом, и она никогда не забывала о ценностях Европы, и управляет своей страной с большим мужеством».

Другим партнером Меркель был Владимир Путин.

В 2007, всем известный любитель животных, бесстыдно испугал Меркель своим огромным лабрадором, бродящим на их встрече в Сочи.

Что ж, Меркель и Путин так и не смогли договориться.

И невозможность найти правильной стратегии в отношении России, останется одним из внешнеполитических наследий Меркель.

Но это то, что ее объединяет и с другими западными лидерами.

На военных учениях НАТО «Единый Трезубец» в Норвегии, крупнейшем после окончания «холодной войны», Россия была не вымышленным врагом, она была у всех на уме.

Европейский союз предложил законодательные изменения, которые положат конец традиции переводить часы на летнее и зимнее время.

Государства-члены Евросоюза сами должны решить, остаться на зимнем или летнем времени.

Многие считают идею абсурдной, потому что это может разделить Европу на разные часовые пояса, ведь сейчас у всех общее время.

Другие утверждают, что принять изменения к 2019 году — слишком амбициозная задача.

Представители авиации, например, уже заявили, что понадобится как минимум 18 месяцев, чтобы подготовиться.

Министры транспорта и экономики ЕС на этой неделе встретились в Австрии, чтобы решить, как действовать дальше.

Три страны выразили скепсис. Одна из них, поверите или нет, Великобритания.

Какое им дело? Весной они покинут Евросоюз!

Тем не менее, давайте взглянем на аргументы.

А сейчас небольшой обзор того, что нас ждет на следующей неделе:

В понедельник министры финансов Еврогруппы встречаются в Брюсселе впервые после отклонением ЕС бюджета Италии.

Во вторник Америка идет на выборы! Долгожданные промежуточные выборы определят, будет ли Конгресс США противовесом президенту Трампу в оставшиеся два года его срока.

В воскресенье правительство Франции проводит мероприятие, посвященное концу Первой мировой войны, ожидается участие Дональда Трампа и Владимира Путина.

На этой неделе у Италии были тяжелые дни.

И я сейчас не о последствиях бюджетного кризиса. Я имею ввиду плохую погоду и сильные дожди. Очень сильные дожди.

Из-за сильных штормов погибло не менее 11 человек и была затоплена большая часть Венеции.

Знаменитая Базилика Св. Марка с ее историческими мозаичными полами была на метр затоплена водой.

Это случилось во второй раз в этом столетии и в пятый раз за тысячелетнюю историю собора.

Но для некоторых венецианских компаний это был просто еще один день - с чуть большим количеством воды, чем обычно.

Посмотрите на эту пиццерию: обеденное время, официанты делают то, что они всегда делали - разносят еду и наслаждаются этим.

Чудеса итальянской диеты, которая делает вас жизнерадостным.

Согласно Евростату, итальяны живут дольше других европейцев.

Это все на сегодня. Меня зовут Штефан Гробе, можете следить за мной в Твиттере.

Спасибо и сухой, здоровой недели вам!»