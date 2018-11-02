Обзор «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:
Меркель покинет пост. Европа не будет переводить часы. Учения НАТО. Сильные дожди в Италии.
Меркель покинет пост. Европа не будет переводить часы. Учения НАТО. Сильные дожди в Италии.
«После двух оглушительных проигрышей на региональных выборах, это начало конца целой эпохи.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила на этой неделе, что в декабре она не будет переизбираться в качестве председателя Христианско-демократической партии.
Этот пост она занимает с 2000 года.
Она также объявила, что ее нынешний четвертый срок в качестве канцлера крупнейшей экономики Европы станет последним.
Она не будет переизбираться на новый срок в 2021 году.
Здравствуйте и добро пожаловать в программу «О положении Союза», я Штефан Гробе их Брюсселя.
У нее было твердое чувство, что пришло время открыть новую главу, сказала Меркель.
Новую главу в собственной жизни, и в жизни немецкой и европейской политики.
Это не отставка, а попытка оставить политическую сцену организованным и достойным способом.
Реакция в Европе была несколько приглушенной – в конце концов, лидерам все равно придется считаться с “хромой уткой” Меркой еще три года.
Эммануэль Макрон, четвертый президент Франции, имеющий дело с Меркель, сказал следующее:
«Это ее решение, и я считаю, что оно вызывает уважение. У меня был шанс выразить свое восхищение и мою дружбу (...) Она столкнулась со многими вызовами - мигрантами и финансовым кризисом, и она никогда не забывала о ценностях Европы, и управляет своей страной с большим мужеством».
Другим партнером Меркель был Владимир Путин.
В 2007, всем известный любитель животных, бесстыдно испугал Меркель своим огромным лабрадором, бродящим на их встрече в Сочи.
Что ж, Меркель и Путин так и не смогли договориться.
И невозможность найти правильной стратегии в отношении России, останется одним из внешнеполитических наследий Меркель.
Но это то, что ее объединяет и с другими западными лидерами.
На военных учениях НАТО «Единый Трезубец» в Норвегии, крупнейшем после окончания «холодной войны», Россия была не вымышленным врагом, она была у всех на уме.
Европейский союз предложил законодательные изменения, которые положат конец традиции переводить часы на летнее и зимнее время.
Государства-члены Евросоюза сами должны решить, остаться на зимнем или летнем времени.
Многие считают идею абсурдной, потому что это может разделить Европу на разные часовые пояса, ведь сейчас у всех общее время.
Другие утверждают, что принять изменения к 2019 году — слишком амбициозная задача.
Представители авиации, например, уже заявили, что понадобится как минимум 18 месяцев, чтобы подготовиться.
Министры транспорта и экономики ЕС на этой неделе встретились в Австрии, чтобы решить, как действовать дальше.
Три страны выразили скепсис. Одна из них, поверите или нет, Великобритания.
Какое им дело? Весной они покинут Евросоюз!
Тем не менее, давайте взглянем на аргументы.
А сейчас небольшой обзор того, что нас ждет на следующей неделе:
В понедельник министры финансов Еврогруппы встречаются в Брюсселе впервые после отклонением ЕС бюджета Италии.
Во вторник Америка идет на выборы! Долгожданные промежуточные выборы определят, будет ли Конгресс США противовесом президенту Трампу в оставшиеся два года его срока.
В воскресенье правительство Франции проводит мероприятие, посвященное концу Первой мировой войны, ожидается участие Дональда Трампа и Владимира Путина.
На этой неделе у Италии были тяжелые дни.
И я сейчас не о последствиях бюджетного кризиса. Я имею ввиду плохую погоду и сильные дожди. Очень сильные дожди.
Из-за сильных штормов погибло не менее 11 человек и была затоплена большая часть Венеции.
Знаменитая Базилика Св. Марка с ее историческими мозаичными полами была на метр затоплена водой.
Это случилось во второй раз в этом столетии и в пятый раз за тысячелетнюю историю собора.
Но для некоторых венецианских компаний это был просто еще один день - с чуть большим количеством воды, чем обычно.
Посмотрите на эту пиццерию: обеденное время, официанты делают то, что они всегда делали - разносят еду и наслаждаются этим.
Чудеса итальянской диеты, которая делает вас жизнерадостным.
Согласно Евростату, итальяны живут дольше других европейцев.
Это все на сегодня. Меня зовут Штефан Гробе, можете следить за мной в Твиттере.
Спасибо и сухой, здоровой недели вам!»