Часовое дело - искусство вне времени и пространства

Творчество и ювелирный подход к работе – вот главные слова для часовых дел мастеров. Лучшие из них приехали в конце октября в Женеву, чтобы представить свои творения на суд жюри Гран-при часовых мастеров (GPHG).

Для участия в конкурсе были отобраны 72 механизма. Они будут бороться за главный трофей - "Золотую стрелку". Кроме того, в этом году будут вручены две новые награды. Одна достанется тому, кто по мнению жюри, проявил наибольшую свободу творчества, а вторую получит тот, кто смог создать изысканную модель за более скромную цену.

Раймон Лоретан, президент фонда GPHG: "Знания и умения в часовом искусстве передаются из поколения в поколение. То же самое с ценностями, важными для часовых дел мастеров. Я бы сказал, что это искусство вне времени".

Сборка часов – очень тонкое и сложное дело. На создание одной модели может уйти до нескольких лет – от появления идеи до выпуска самих часов.

"В основном созданием этих изысканных механизмов занимается технический отдел. Потом на какое-то время часы попадают непосредственно к часовых дел мастеру. Но, поскольку мы говорим об очень тонкой работе, то вы можете быть уверены, что даже те элементы, которые вы никогда не увидите, будут украшены, отполированы вручную и вся гравировка на часах также будет выполнена вручную", - говорит мастер Бальтазар де Пюри.

По его мнению, хорошие часовых дел мастера сегодня похожи на хирургов: "Толщина винтиков в часах может быть как у человеческого волоса, а шестеренки могут быть размером с песчинку. Все эти механизмы совсем крошечные".

Часовое искусство действительно вне времени. Меняются эпохи, меняются вкусы покупателей, но одно остается неизменным – интерес людей к этому искусству. А потому и организаторы Гран-при надеются, что с годами интерес мастеров и зрителей к их конкурсу будет только расти.

"Я хотел бы, чтобы Гран-при привлекал еще больше людей из разных стран, чтобы он стал настоящим "Оскаром" для часовых дел мастеров. Мы не хотим, чтобы Гран-при был только конкурсом. Мы хотим показать миру наше искусство, которое не знает ни временных, ни пространственных границ. И в этом мы видим нашу главную задачу, - говорит Раймон Лоретан.