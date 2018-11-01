Украинские православные на распутье

Президент Украины Пётр Порошенко назвал Украинскую православную церковь, входящую на правах автономии в Русскую православную церковь, "щупальцами страны-агрессора" и, заручившись поддержкой Константинопольского патриарха, взял курс на создание на Украине "Единой поместной церкви".

Это решение не нашло понимания у многих прихожан УПЦ. "Для меня эта церковь, которую сейчас возглавляет митрополит Онуфрий, для меня она есть Украинская церковь. И я не совсем понимаю вмешательство церкви Константинопольской. Для меня, если честно, это такая политическая игра", – говорит киевлянка Анна Трофимова.

У церковной политики украинского правительства есть свои сторонники среди иерархов УПЦ. Самая заметная фигура среди них – викарий Киевской митрополии, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко):