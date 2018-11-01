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Джокович побил личный рекорд

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Джокович побил личный рекорд

Джокович побил личный рекорд
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Сербский теннисист Новак Джокович побил личный рекорд - выиграв 30-й сет подряд. Прежний держался с 2015 года с финала US Open до полуфинала турнира в Париже.

В этом году серб пробился в четвертьфинал соревнований во французской столице после того, как его соперник по 1/8 босниец Дамир Джумхур снялся с соревнований из-за травмы.

Кроме того, победа над Джумхуром стала для Джоковича 20-й подряд. Последним игроком, обыгравшим серба, был Стефанос Циципас на "Мастерсе" в Торонто.

Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга после того, как испанец Рафаэль Надаль также снялся с турнира из-за напомнившей о себе травмы мышц живота.

В 1/4 соревнований в Париже серб сразится с 7-й ракеткой мира хорватом Марином Чиличем.

В другом четвертьфинале россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Александом Зверевым.