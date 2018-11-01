Сербский теннисист Новак Джокович побил личный рекорд - выиграв 30-й сет подряд. Прежний держался с 2015 года с финала US Open до полуфинала турнира в Париже.
Джокович побил личный рекорд
Джокович побил личный рекорд
В этом году серб пробился в четвертьфинал соревнований во французской столице после того, как его соперник по 1/8 босниец Дамир Джумхур снялся с соревнований из-за травмы.
Кроме того, победа над Джумхуром стала для Джоковича 20-й подряд. Последним игроком, обыгравшим серба, был Стефанос Циципас на "Мастерсе" в Торонто.
Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга после того, как испанец Рафаэль Надаль также снялся с турнира из-за напомнившей о себе травмы мышц живота.
В 1/4 соревнований в Париже серб сразится с 7-й ракеткой мира хорватом Марином Чиличем.
В другом четвертьфинале россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Александом Зверевым.