"Переходный период" Марка Шагала в Экс-ан-Провансе

"От черно-белого к цвету". Проследить творческий путь Марка Шагала можно на выставке его произведений, которая открылась во французском Экс-ан-Провансе.

Творчество Шагала принято разделять на два периода, на выставке представлены его работы не только на холсте и бумаге, но и в скульптурах и керамике.