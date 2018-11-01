Группа британских археологов работает в районе строительства высокоскоростной железной дороги из Лондона в Бирмингем. Они помогают эксгумировать и переносить останки из тысячи могил, так как дорога HS2, как её называют, проходит через старые кладбища.
Лондон: стройки и раскопки
Лондон: стройки и раскопки
Перезахоронить придётся останки около 40 тысяч человек; эксгумация 1200 из парка Сент-Джеймс Гарденс, рядом с терминалом Эустон, бывшего в 18-19 веках кладбищем, уже произведена.
"Эти раскопки - самые масшатбные в настоящее время не только в Великобритании, но, я думаю, и во всей Европе, - говорит археолог Майк Корт.- Более тысячи археологов работают на более чем 60 объектах между Лондоном и Бирмингемом, все наши коллеги мечтали бы работать над таким проектом, где мы можем найти сведения о разных археологических периодах".
"В Великобритании строительство жилого комплекса, автотрассы или (как в нашем случае) железной дороги всегда становится возможностью изучить историю этого места, поделиться своим открытиями с живущими в этих местах людьми и ещё больше углубить наши знания об историческом наследии нации", - рассказала археолог Элен Васс.
Эксгумация тел регулируется строгими правилами. Для этого нужно получить лицензию в Министерстве юстиции и лишь потом разрешение на строительство. Руководители проекта должны выполнить требования церкви, а также комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии. Обязательным условием эксгумации также является перезахоронение.