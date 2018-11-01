В британских аэропортах могут ограничить продажу алкоголя

Власти Великобритании готовятся рассмотреть правила продажи алкоголя в воздушных гаванях, чтобы привести их в соответствие с действующим в стране законами. Если новые меры будут одобрены, то в барах и ресторанах британских аэропортов выпивку можно будет купить только после 10 утра.