Власти Великобритании готовятся рассмотреть правила продажи алкоголя в воздушных гаванях, чтобы привести их в соответствие с действующим в стране законами. Если новые меры будут одобрены, то в барах и ресторанах британских аэропортов выпивку можно будет купить только после 10 утра.
В британских аэропортах могут ограничить продажу алкоголя
В британских аэропортах могут ограничить продажу алкоголя
По данным Управления гражданской авиации Великобритании, число пьяных дебоширов на рейсах за последние годы резко возросло: в 2015 году было зафиксировано 195 случаев, а в 2017— уже 417.
При этом распитием алкоголя злоупотребляют не только пассажиры. В четверг в Хитроу был арестован пилот "Японских авиалиний". Перед вылетом в Токио пьяным его заметил водитель автобуса, а проведенный анализ алкоголя в крови показал десятикратное превышение норм. Во время допроса сотрудник авиакомпании признался, что выпил полтора литра вина и почти два литра пива.
Суд над пилотом состоится в конце ноября