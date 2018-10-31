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Пакистан

Верховный суд Пакистана оправдал христианку

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Верховный суд Пакистана оправдал христианку

Верховный суд Пакистана оправдал христианку
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Верховный суд Пакистана оправдал христианку Асию Биби, приговоренную к смертной казни в 2010-м году за оскорбление пророка Мухаммеда.

Во время разговора с мусульманками Асия якобы им ответила: "Я верю в Иисуса Христа, который умер на кресте за людские грехи. А что сделал ваш пророк Мухаммед, чтобы спасти человечество?".

Женщина провела в одиночной камере восемь лет. Она отрицала все обвинения в свой адрес. Сообщается, что радикальные исламисты уже заявили, что готовы убить Асию в случае оправдательного приговора.

Адвокат Асии Биби приехал на заседание суда

Супруг Асии заявил, что семья может покинуть Пакистан, когда его жена выйдет из тюрьмы.