По дороге к светлому будущему. Около 5 тысяч мигрантов застряли на границе Боснии и Герцеговины и Хорватии в надежде попасть в Евросоюз. Около тысячи из них содержат в заброшенном студенческом общежитии недалеко от приграничного боснийского города Бихач. Все они жалуются на невыносимые условия содержания, но категорически отказываются отправляться назад на родину.
На пути в Евросоюз: беженцы жалуются
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На пути в Евросоюз: беженцы жалуются
Каждую ночь на протяжении вот уже больше недели беженцы из Северной Африки и Азии предпринимают все новые и новые попытки нелегально попасть в Хорватию, но каждый раз полиция рушит их планы.
Некоторые из них жалуются на побои со стороны хорватской полиции при попытке пересечь границу.
"У меня проблема с ногой. Меня били здесь и здесь. Он получил удар по голове. Полиция била нас дубинками", - говорит один из беженцев.
"Пожалуйста, откройте границу. Просим вас. Большое спасибо", - просит другой.