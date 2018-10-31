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Босния и Герцеговина

На пути в Евросоюз: беженцы жалуются

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На пути в Евросоюз: беженцы жалуются

На пути в Евросоюз: беженцы жалуются
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По дороге к светлому будущему. Около 5 тысяч мигрантов застряли на границе Боснии и Герцеговины и Хорватии в надежде попасть в Евросоюз. Около тысячи из них содержат в заброшенном студенческом общежитии недалеко от приграничного боснийского города Бихач. Все они жалуются на невыносимые условия содержания, но категорически отказываются отправляться назад на родину.

Каждую ночь на протяжении вот уже больше недели беженцы из Северной Африки и Азии предпринимают все новые и новые попытки нелегально попасть в Хорватию, но каждый раз полиция рушит их планы.

Некоторые из них жалуются на побои со стороны хорватской полиции при попытке пересечь границу.

"У меня проблема с ногой. Меня били здесь и здесь. Он получил удар по голове. Полиция била нас дубинками", - говорит один из беженцев.

"Пожалуйста, откройте границу. Просим вас. Большое спасибо", - просит другой.