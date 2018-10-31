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Брюссельское бюро

Забор в Африке от мигрантов — защита или ошибка ЕС?

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Забор в Африке от мигрантов — защита или ошибка ЕС?

Забор в Африке от мигрантов — защита или ошибка ЕС?
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Делегация из шести депутатов Европарламента посетила город Мелилья, испанский анклав в северной Африке. Здесь миграционный вопрос стоит особенно остро. Депутаты осмотрели забор, отделяющий территорию от Марокко. Неделю назад здесь погиб один из мигрантов, пытаясь прыгнуть.

Говорит Ана Гомес, член Европарламента от социалистов:

«Как европейцу, мне стыдно и печально это видеть. Я не думаю, что это нас хоть как-то защищает. Это только финансирует тех, кто управляет миграционным давлением, мафию»

Мелилья и Сеута - два анклава, которыми исторически Испания владеет в Северной Африке. Для контроля за границами власти сотрудничают с Марокко .Также есть соглашение о реадмиссии, которое позволяет возвращать мигрантов. По словам Аны Гомес, это сотрудничество с Марокко не стабильно и вызывает много вопросов.

«Мы уже видели это с Каддафи, мы видим это сейчас с Марокко, и с властями других стран. Если Евросоюз пытается вести переговоры о соглашении по реадмиссии и рассчитывает на эти соглашения как на приоритетную защиту, тогда ЕС ставит себя в позицию зависимости от этих шантажистов».

Делегация должна подготовить отчет с рекомендациями. Ана Гомес уже заявила, что намерена создать безопасные и законные маршруты для миграции.