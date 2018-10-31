Забор в Африке от мигрантов — защита или ошибка ЕС?

Делегация из шести депутатов Европарламента посетила город Мелилья, испанский анклав в северной Африке. Здесь миграционный вопрос стоит особенно остро. Депутаты осмотрели забор, отделяющий территорию от Марокко. Неделю назад здесь погиб один из мигрантов, пытаясь прыгнуть.

«Как европейцу, мне стыдно и печально это видеть. Я не думаю, что это нас хоть как-то защищает. Это только финансирует тех, кто управляет миграционным давлением, мафию»

Мелилья и Сеута - два анклава, которыми исторически Испания владеет в Северной Африке. Для контроля за границами власти сотрудничают с Марокко .Также есть соглашение о реадмиссии, которое позволяет возвращать мигрантов. По словам Аны Гомес, это сотрудничество с Марокко не стабильно и вызывает много вопросов.

«Мы уже видели это с Каддафи, мы видим это сейчас с Марокко, и с властями других стран. Если Евросоюз пытается вести переговоры о соглашении по реадмиссии и рассчитывает на эти соглашения как на приоритетную защиту, тогда ЕС ставит себя в позицию зависимости от этих шантажистов».

Делегация должна подготовить отчет с рекомендациями. Ана Гомес уже заявила, что намерена создать безопасные и законные маршруты для миграции.