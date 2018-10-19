Забор вокруг Сеуты, а потом и ЕС?

Испанский полуанклав Сеута, расположенный в Северной Африке, окружен восьмикилометровым забором. Его начали строить в 2000 году, с тех пор удвоили, укрепили, оборудовали детекторами, вооружили бритвенными лезвиями. Все это — чтобы не впускать на испанскую территорию нелегальных мигрантов. Объект патрулирует Гражданская гвардия.

«Высота ограждений 6 метров, - показывает пресс-секретарь гвардейцев Альфоносо Крузадо. - У них есть внешняя сенсорная система, которая соединена с центральной диспетчерской, где мы можем обнаружить любую попытку вторжения. Есть также система камер».

И всё же некоторым мигрантам удаётся перелезть в Сеуту или добраться вплавь.

Их не отправляют обратно, а приветствуют и размещают в лагере временного содержания. Директор признал, что он переполнен:

«В нашем центре 512 мест, а ночует здесь сейчас 890 человек, - сказал Хосе Мануэль Дюран. - Мы вынуждены больше разбираться с этой теснотой, чем заниматься с иммигрантами».

Здесь они ждут, когда полиция установит их личности и решит, куда направить дальше. Гвинейцы вспоминают своё долгое путешествие из Конакри через пустыню, Алжир, Марокко. Но самым опасным было перебраться через забор.

«Люди получали ранения, они страдают от боли и своих увечий, - говорит Ямуса. - У меня порезы по всему телу, сильно повреждена нога. Это было немного трудно, даже слишком трудно."

Испания имеет соглашения о реадмиссии с пятью африканскими странами, включая Марокко. Она ведут совместное наблюдение за границами. Сотрудница неправительственной организации, которая работает с прибывающими в Сеуту мигрантами, говорит, что за это сотрудничество приходится дорого платить:

«Марокко пользуется своим стратегическим местоположением, чтобы получать много привилегий и денег от Евросоюза, - сказала Паола Доминго. - Когда она хочет что-то ещё, она угрожает открыть границу».

Рабат запросил у Брюсселя 130 миллионов евро на борьбу с незаконной миграцией. Мадрид поддержал эту просьбу. Корреспондент Евроньюс Ана Лазаро передаёт:

«Система наблюдения, созданная Испанией в Сеуте, тщательно изучается в ЕС. Она может быть взята на вооружение в рамках новой политики по регулированию миграции, которая должна быть принята на уровне Евросоюза».