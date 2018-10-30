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Кипр

"Брексит" угрожает кипрским фермерам

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"Брексит" угрожает кипрским фермерам

"Брексит" угрожает кипрским фермерам
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Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза может создать серьёзные трудности для тысяч кипрских фермеров, работающих здесь на британских военных базах. Они занимают около 3% территории острова, и на них распространяется британский суверенитет.

«У нас уже сейчас слишком большие налоги, – говорит один из фермеров. – Мы просто не сможем платить дополнительные налоги после выхода Великобритании из ЕС. Никто не объяснил нам, как всё будет дальше – ни кипрское правительство, ни наш министр иностранных дел, ни министр иностранных дел Великобритании».

Политики уверяют, что интересы местных жителей ущемлены не будут, но если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения по «брекситу», то продукция этих фермеров будет облагаться высокими таможенными пошлинами, предусмотренными для производителей вне ЕС.