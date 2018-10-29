Десятки задержанных во время "народного схода" на Лубянке

Накануне в ходе протестов на Лубянке были задержаны не менее 20 человек. Сами участники акции назвали ее "народным сходом", власти ее не разрешили. Люди пришли, чтобы напомнить о деле "Нового величия", которое, по их мнению, сфабриковано. В рамках расследования арестованы несколько человек.