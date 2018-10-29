Разыгрывающий клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри установил новый рекорд НБА, реализовав 5 и более трехочковых бросков в 7 матчах подряд. Его успешная игра позволила "Голден Стэйт" победить в гостях "Бруклин Нетс" в очередном матче регулярного чемпионата.
Новый рекорд Карри
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Новый рекорд Карри
Карри набрал 35 очков, реализовав 7 трехочковых. Еще 34 очка "Уорриорз" принес Кевин Дюрант. Эта победа стала для "Голден Стэйт" шестой в семи матчах нынешнего сезона.
Большую часть встречи преимуществом владели гости, и лишь в четвертой четверти хозяева, также благодаря дальним броскам, попытались переломить ход игры. Но именно в этот момент точностью снова отличился Карри, обеспечивший комфортный перевес в счете гостям - 120:114.