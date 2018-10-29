Грязный воздух — это незаметный убийца. Здравоохранительные организации по всему миру бьют тревогу. Европейское агентство по окружающей среде выпустило отчет, в котором связывает полмиллиона детских смертей с токсичным воздухом.
Детская смертность из-за грязного воздуха
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Детская смертность из-за грязного воздуха
Всемирная организация здравоохранения согласна с выводами. Говорит директор ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде, Мария Нейра:
«Каждый день, прямо сейчас, почти 93% детей по всему миру дышат грязным воздухом. И это имеет ужасные последствия для здоровья. И не только потому, что 600 000 из них каждый год умирают от распираторных инфекций»
Несмотря на страшные цифры, по данным Европейского агентства по окружающей среде, показатели смертности медленно, но все же падают.