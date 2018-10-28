Стрельба в синагоге: в мире осудили акт насилия в Питтсбурге

Трагедия, произошедшая в американском Питтсбурге, жертвами которой стали одиннадцать человек, потрясла мировое сообщество. Особенно остро случившееся переживают в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Индиана назвал расправу в синагоге массовым убийством и "актом чистого зла". "В это трудно поверить. Откровенно говоря, это нечто невообразимое. Наш народ, да и весь мир потрясен и ошеломлен горем", - отметил американский лидер.