В Чехии отметили 100-летие со дня основания Чехословакии. В честь этой годовщины в Праге прошёл крупнейший в истории страны военный парад, на котором среди гостей присутствовал министр обороны США. Чехословакия получила независимость после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, а в 1993-м году распалась на Чехию и Словакию.
Военный парад в честь 100-летия со дня основания Чехословакии
Военный парад в честь 100-летия со дня основания Чехословакии
– 100-летие образования независимого чехословацкого государства – это, безусловно, важный национальный день, и мы все относимся к нему с уважением. Мы хотели бы сохранить принципы демократии, заложенные президентом Масариком.
По случаю круглой даты в Праге прошли народные гулянья. В недавно отреставрированном Национальном музее открылась выставка, посвящённая периоду совместной истории чехов и словаков.
– Это действительно часть нашей истории. Прежде мы были вместе, а теперь нет. Но я не считаю, что мы стали врагами. Наши страны продолжают сотрудничать, так что, думаю, всё в порядке.
– Думаю, очень важно помнить об этом, а также помнить всех тех, кто дал нам свободу.
Пражские театры поставили к этому дню спектакли, связанные с историей Чехословакии, на площадях города были организованы концерты