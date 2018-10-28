Военный парад в честь 100-летия со дня основания Чехословакии

В Чехии отметили 100-летие со дня основания Чехословакии. В честь этой годовщины в Праге прошёл крупнейший в истории страны военный парад, на котором среди гостей присутствовал министр обороны США. Чехословакия получила независимость после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, а в 1993-м году распалась на Чехию и Словакию.