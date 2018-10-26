Жертвами паводков на Кубани стали по меньшей мере 6 человек. Это официальные данные МЧС. Тела погибших находят при обследовании домов в зоне бедствия. В общей сложности подтоплены около 30 населённых пунктов. Сильнее всего пострадали Апшеронский и Туапсинский районы, а также Сочи.
Растёт число жертв наводнения на Кубани
Растёт число жертв наводнения на Кубани
Мощные ливни с сильными порывами ветра продолжаются два дня. За это время подтоплены более двух тысяч домов, нарушено энергоснабжение: без света остаются тысячи жителей, в Туапсе прервано водоснабжение.
Потоками воды повреждены автодороги, было нарушено движение поездов, хотя в РЖД говорят о постепенном восстановлении железнодорожного сообщения.
В администрации Кубани говорят, что эвакуированные жители уже начали возвращаться в свои дома. В пострадавших районах ведутся восстановительные работы, к которым, по официальным данным, привлекли более двух тысяч человек. Власти объявили мобилизацию всех служб Кубани.