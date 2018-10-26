Растёт число жертв наводнения на Кубани

Жертвами паводков на Кубани стали по меньшей мере 6 человек. Это официальные данные МЧС. Тела погибших находят при обследовании домов в зоне бедствия. В общей сложности подтоплены около 30 населённых пунктов. Сильнее всего пострадали Апшеронский и Туапсинский районы, а также Сочи.