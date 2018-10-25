По меньшей мере двое погибших, сотни эвакуированы, более 30 тысяч человек остаются без света, подтоплены десятки населённых пунктов, пострадали около тысячи домов. Таковы последствия непогоды в Краснодарском крае. За полтора дня в Туапсинском районе выпала двухмесячная норма осадков.
Наводнение на Кубани
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Наводнение на Кубани
Уровень воды в реках продолжает повышаться. Ситуация остаётся сложной, в частности, в Туапсе, Сочи и Красной поляне. Некоторые улицы затоплены. Из-за подтоплений нарушено движение железнодорожного транспорта, повреждён мост федеральной трассы, которая связывает Лазаревский район Сочи с Туапсе.
Метеорологи предупреждают, что ливни с грозами, градом и сильными порывами ветра ожидаются и в четверг, и в пятницу. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Администрация края объявила о мобилизации всех служб, на ликвидацию последствий стихии и на компенсации для пострадавших выделен 1 млрд рублей.