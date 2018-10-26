В сексуальных домогательствах и расовых притеснениях обвиняют британского миллиардера Филипа Грина. Сэр Филип подал в суд и запретил прессе упоминать его имя в связи с обвинениями.
Британского миллиардера обвинили в домогательствах
Британского миллиардера обвинили в домогательствах
Однако его имя назвал член Палаты лордов Питер Хейн, воспользовавшись парламентской привилегией:
"Он воспользовался договорами о неразглашении и заплатил большие деньги, чтобы скрыть правду о серьезных и неоднократных сексуальных домогательствах, расистских оскорблениях и издевательствах, которые продолжаются по сей день. Я считаю своим долгом воспользоваться парламентской привилегией и назвать имя Филипа Грина".
Во вторник издание The Daily Telegraph сообщило, что некий крупный бизнесмен добился судебного запрета на обнародование изданием информации о домогательствах и расовой дискриминации с его стороны.
Газета отметила, что на протяжении восьми месяцев занималась расследованием обвинений, выдвинутых в отношении предпринимателя, но из-за постановления не смогла назвать его имя.
По информации издания, чтобы заставить потерпевших молчать, бизнесмен использовал соглашения о неразглашении и выплатил значительные суммы предполагаемым жертвам.
Филип Грин эти обвинения отвергает.