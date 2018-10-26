Фейковые новости стали грозным оружием нынешних выборов президента Бразилии. На всём протяжении предвыборной кампании дискредитирующая информация о конкурентах широко тиражировалась через веб-сайты, интернет-приложения и социальные сети.
Фейковые новости : выборы по-бразильски
Фейковые новости : выборы по-бразильски
Перед вторым решающим туром голосования в воскресенье Верховный избирательный суд Бразилии предписал мессенджеру Whatsapp удалить распространённую через это приложение информацию о кандидате от левой Партии трудящихся Фернанду Аддаде.
"Мы не потерпим, чтобы фейковые новости, дезинформация подрывали доверие к избирательной юстиции", - заявила Глава Верховного избирательного суда Роза Вебер.
"Сражаться с чем-то, не зная, как именно - это большая проблема для Верховного избирательного суда Бразилии. У судей зачастую связаны руки: оружия против интернета у них нет. Фейковые новости отравляют второй тур президентских выборов в Бразилии".
Фернанду Аддада обвиняет в манипуляции общественным мнением своего сопреника ультраправого кандидата Жаира Болсонару, утверждая, что частные компании финансируют массовую рассылку информации, направленной на дискредитацию его соперников. А по законам Бразилии финансирование предвыборной агитации частным бизнесом запрещено. Болсонару вины не признает и лишь укрепляет свои позиции.