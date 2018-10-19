Долой с выборов за фейки. Фаворита бразильской президентской гонки, ультраправого кандидата Жаира Болсонару обвиняют в манипулировании общественным мнением. По заявлению кандидата от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, частные компании финансируют массовую рассылку информации, направленной на дискредитацию его соперников, в группах мессенджера Whatsapp.
Долой с выборов за "фейки"
Долой с выборов за "фейки"
"Я постараюсь устранить негативные последствия действий Болсонару в интернете, клеветы, распространенной им с использованием "грязных денег". Я сделаю все возможное, чтобы исправить ситуацию", - заявил он.
По законам Бразилии, финансирование предвыборной агитации частным бизнесом запрещено. У соперников Болсонару возникли вопросы и к происхождению данных средств. Левые требуют снять кандидата с избирательной гонки и запретить ему баллотироваться на госдолжности в ближайшие восемь лет. Сам Болсонару своей вины не признает.
Несмотря на прокатившиеся по стране демонстрации, ультраправый кандидат лишь укрепляет свои позиции. Согласно последним опросам общественного мнения, во втором туре выборов 28 октября за Болсонару готовы проголосовать 59% избирателей, за Аддада - всего 41%.