Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции в ночь на пятницу. Эпицентр подземных толчков находился в 287 км от Афин, очаг залегал на глубине 10 км. Больше всего от стихии пострадал западный остров Закинф в Ионическом море. К счастью, обошлось без жертв. С травмами госпитализированы три человека.
Землетрясение у берегов Греции
Землетрясение у берегов Греции
Сейсмологи зафиксировали изменение уровня воды в море и объявили об угрозе цунами. Местных жителей и туристов призвали срочно покинуть прибрежную зону.
"Землетрясение произошло на стыке двух литосферных плит Африки и Европы. Это типичное проявление сейсмической активности. Местные жители были очень собранными, действовали правильно", - объясняет геолог Эфтимиос Леккас.
В одном из районов острова произошли камнепады. Прервано электроснабжение. Некоторые здания получили повреждения. К югу от Закинфа, на острове Строфадес частично обрушился Монастырь Преображения Господня, построенный еще в начале XIII века. Но в целом греческие власти оценивают ущерб от стихии как незначительный.
"Здания были сконструированы таким образом, чтобы в случае ещё более сильных толчков, они смогли устоять. Можно с уверенностью говорить, что с этим нет проблем. Мы ожидаем афтершоки магнитудой до 5,7. Но у них будут меньшие последствия", - заключает геолог.
Подземные толчки, которые последовали за землетрясением, ощущались и в соседних странах - Албании, Болгарии, Италии, Македонии, на Мальте, а также в Ливии, Турции и Черногории.