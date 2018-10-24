В одном из центральных матчей группового раунда Лиги чемпионов между французским ПСЖ и итальянским "Наполи" ничья.
ПСЖ ушёл от поражения, а "Боруссия" громит "Атлетико"
ПСЖ ушёл от поражения, а "Боруссия" громит "Атлетико"
Гости забили первыми. На 29-й минуте отличился полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье. Второй гол на 61-й минуте тоже за итальянцами, но в чужие ворота. Автогол на счету Мариу Руя. На 77-й "Наполи" увеличивает преимущество - отличился нападающий Дрис Мертенс. От домашнего поражения ПСЖ спас полузащитник Анхель Ди Мария, забив гол в дополнительное время. Итог встречи 2:2
В другом матче группы C "Ливерпуль" разгромил сербскую "Црвену звезду" - 4:0
С таким же счетом в группе A дортмундская "Боруссия" дома переиграла "Атлетико" Мадрид. В матче между бельгийским "Брюгге" и "Монако" победитель не выявлен - 1:1.
В группе B английский "Тоттенхэм" не удержал победу на выезде с голландским ПСВ, пропустив гол на 87 минуте матча. Итоговый счет - 2:2.
Барселона на "Камп ноу" в отсутствии своей главной звезды Лионеля Месси одолела миланский "Интер" 2:0.
В группе D московский "Локомотив" дома уступил португальскому "Порту" 3:1. Единственный гол железнодорожников на счету братьев Миранчуков.
В другом матче разошлись миром, не забив голов, немецкий "Шальке 04" и турецкий "Галатасарай".