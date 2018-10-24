Рай для мучеников или просто сдохнуть?

Слова президента России Владимира Путина (в рамках Валдайского форума в Сочи) о последствиях ядерного нападения на страну не прошли мимо внимания социальных сетей.

В случае ядерного удара «мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут», заявил Путин, имея в виду, что Россия не планирует наносить превентивных ударов, как это предполагает парадокс ядерной доктрины.