Слова президента России Владимира Путина (в рамках Валдайского форума в Сочи) о последствиях ядерного нападения на страну не прошли мимо внимания социальных сетей.
Рай для мучеников или просто сдохнуть?
Рай для мучеников или просто сдохнуть?
В случае ядерного удара «мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут», заявил Путин, имея в виду, что Россия не планирует наносить превентивных ударов, как это предполагает парадокс ядерной доктрины.
Одной из реакций стал уличный перформанс одетого в костюм Смерти активиста из Кургана. Он называет себя Мёртвый Очень-Мёртвый и устраивает акции на улицах города с 300-тысячным населением. Цель - "обыгрывать российские реалии через образ нашего персонажа".
В ходе очередной акции прохожим был задан простой вопрос: хотели бы они "как мученики попасть в рай" или "просто сдохнуть". Активист предлагал респондентам расписаться в одной из двух книг, назначение которых соответствовало двум формулировкам. По словам Очень-Мёртвого, четверо из каждых пяти опрошенных отказались от перспективы мученической смерти.
На вопрос о реакции властей, Очень-Мёртвый ответил, что никакой негативной реакции пока не последовало, "вероятно по той причине, что проводимые нами акции облачены в форму представления или перформанса".
Опрос был затем продолжен в сети ВКонтакте.
В планах курганских активистов ещё один вопрос к населению. В рамках официальной кампании по присвоению российским аэропортам имён знаменитых соотечественников Очень-Мёртвый собирается предложить прохожим в Кургане переименовать городской аэропорт в честь самого известного курганца - криминального авторитета и киллера Александра Солоника. Не рассчитывая на какой-либо финальный успех, активист собирается обнародовать мнение горожан в соцсетях.