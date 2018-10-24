МИД Германии: В Турцию - без Интернета

Гражданам Германии рекомендовали ограничить общение в Интернете во время поездок в Турцию. В документе министерства иностранных дел говорится об угрозе уголовного преследования за высказывания с критикой президента и государственной политики в социальных сетях и на форумах, а также за «лайки» и за публикацию ссылок на другие материалы. Рекомендуют во время пребывания в Турции воздерживаться и от рассуждений, которые могли бы быть восприняты как оправдание терроризма.

МИД Германии ссылается на серию похожих случаев задержания и ареста европейских граждан и отмечает, что уголовное преследование грозит иностранцам в том числе за записи в закрытых для широкой публики блогах и форумах.