Таяни требует уважения

Глава Европарламента Антонио Таяни раскритиковал Еврокомиссию за её "агрессивную", по его мнению, позицию в отношении представленного Римом проекта бюджета на 2019 год. Во вторник этот проект был Брюсселем отвергнут.

Еврокомиссия потребовала, чтобы Италия переработала документ и привела его в соответствие с правилами ЕС.

"Я не согласен с итальянской позицией, но я так же не согласен и с тем, как Еврокомиссия говорит с Италией. Я не согласен с тем, чтобы Еврокомиссия так ополчалась на одного из членов ЕС, который защищает свою позицию. В эти нелёгкие времена, когда в Европе и в европейских институтах растёт число представителей популистских партий, нам нужно сохранять спокойствие. Мы должны тщательнейшим образом проанализировать проект бюджета, по которому принимаем решение. Брюсселю с Римом воевать нельзя", - сказал Таяни ведущей программы "Политика без цензуры" Тесе Арсилле.

Антонио Таяни не приемлет неуважения к любому инакомыслию. Резкую отповедь получили от него евродепутаты, позволившие себе шутки в обсуждении проблемы "брексита".

"В этом парламенте мы должны проявлять уважение к ценностям и правилам, - говорит Таяни. - Даже если кто-то выступает против ЕС, мы должны уважать его мнение. Я уважительно отношусь к тем, кто выступил за "брексит", хотя сам я против этого. И уважаю их, а не смеюсь над ними. Это не цирк, а парламент. И здесь должно царить уважение".

Среди недостатков в новом бюджете Италии глава Европарламента назвал отсутствие поддержки малым предприятиям и развития инфраструктуры, без чего невозможен экономический рост. А говоря о "брексите", он призвал не затягивать переходный период и не откладывать дату окончательного выхода Великобритании из состава Евросоюза.