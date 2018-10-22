Бюджетный спор Рима и Брюсселя

Рим защищает свой государственный бюджет от жёсткой критики Брюсселя. Еврокомиссары Пьер Московиси и Валдис Домбровскис потребовали разъяснить, почему итальянское правительство собирается превысить допустимый уровень дефицита. Один из министров ответил в письме, что это нужно для подъема экономики.

«Это было трудное, но необходимое решение из-за того, что никак не удаётся восстановить докризисный уровень ВВП, - написал он. - В стране сохраняются драматические условия, которые сказываются на самых обездоленных людях в итальянском обществе».

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил иностранным журналистам, что Италия хочет оставаться в ЕС, и что она готова к диалогу с Еврокомиссией.

Но в еврозоне опасаются, что увеличение бюджетных расходов приведёт к росту и без того высокого долга Италии. Еврокомиссар по экономике и финансам, выступая по Международному французскому радио, призвал не допустить кризиса с отношениях с Римом:

«Я уважаю итальянское правительство, - сказал Московиси. - Но и оно должно уважать правила в нашей многоликой Европе ».

Однако правящая коалиция популистов и правых утверждает, что избиратели наделили её мандатом на изменение обязательств, взятых на себя предыдущими кабинетами. Большинство европейских руководителей считают, что Италия обязана соблюдать бюджетную дисциплину.

Но проявить к неё гибкость призывает бывший министр финансов Португалии, применявшей недавно меры жесткой экономии. Она отмечает, что более крупным странам прощают чрезмерный дефицит:

«Нам известно о распространённом мнении, будто большим странам сходит с рук то, что не могут делать небольшие, - сказал Мария Луиш Альбукерке. - И это мнение очень негативно сказывается на представлении людей о том, насколько справедливы европейские институты ".

Еврокомиссия обсудит во вторник проект бюджета Италии и решит, что делать дальше. За этим будут следить страны, тоже желающие увеличить расходы на развитие и общественные нужды.

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